Rechtszaak De Kruidvat-overval en het bedrog van de teamleidster Drie tienermeiden waren de Kruidvat in Rhoon aan het afsluiten, toen er ineens twee overvallers in de zaak stonden. Ze plunderden de kluis en bonden het drietal vast. Een maand later werd een van de dames aangehouden: ze was betrokken bij de overval.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Kruidvat-overval en het bedrog van de teamleidster Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren