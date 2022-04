Binnenland Johan Derksen kondigt vertrek bij Talkshow Vandaag Inside aan De bekentenis van tv-persoonlijkheid Johan Derksen over misdragingen in het verleden lijkt het einde te betekenen voor de dagelijkse talkshow Vandaag Inside. Donderdag maakte Derksen bekend niet langer deel te willen uitmaken van het programma.

