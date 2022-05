Cultuur Reggaetonster zingt, acteert, worstelt en is vrouwvriendelijk Bad Bunny, de meest beluisterde artiest ter wereld, komt niet uit de VS of Europa maar uit Puerto Rico. En anders dan veel van zijn collega's in het genre is hij politiek geëngageerd en niet vrouwonvriendelijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Reggaetonster zingt, acteert, worstelt en is vrouwvriendelijk Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren