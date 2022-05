Cultuur De rijzende ster van modeontwerper Glenn Martens De Belg Glenn Martens blies de modewereld omver met drie uiteenlopende collecties in een maand. ‘Je kunt je blindstaren op je succes, maar daar help je de wereld niet mee vooruit.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De rijzende ster van modeontwerper Glenn Martens Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren