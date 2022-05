Onderwijs In 'voormalige start-up' Estland zijn robots op de kleuterschool verplichte kost Nederland wil digitale geletterdheid tot een fundament maken van het onderwijs én de resultaten van lezen en rekenen verbeteren. Precies twee zaken waar een ander klein land groot in is: Estland. Het FD ging kijken welke lessen er bij de Esten te leren zijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In 'voormalige start-up' Estland zijn robots op de kleuterschool verplichte kost Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren