Onderwijs Onderwijs moet Europese en Russisch-talige Estlanders meer verenigen Estland is een Europees land en Navo-lid. Maar er leven óók veel Russen die qua taal en informatie op buurland Rusland georiënteerd zijn. En dat zorgt voor spanningen, waarop het onderwijs nu een antwoord moet geven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onderwijs moet Europese en Russisch-talige Estlanders meer verenigen Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren