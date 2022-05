Zorg ‘Kinderen krijgen te snel een label’ Henk Brans (66) is klinisch psycholoog, psychotherapeut en praktijkopleider bij De OpgroeiPraktijk, een instelling voor jeugd-ggz. Hij ziet de zorg vastlopen door organisatorische moeilijkheden. Maar ook maatschappelijke trends spelen een rol: de zorg voor kinderen met zware problematiek wordt verdrongen door die voor lichte gevallen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Kinderen krijgen te snel een label’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren