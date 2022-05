Tech en media ‘Captain intense’ moet van CNN weer een nieuwszender maken Televisieproducent Chris Licht overleefde een gescheurde hersenslagader. Nu moet hij van het door tegenvallende kijkcijfers geplaagde CNN weer een onpartijdige nieuwszender maken. Daar gaat ‘Captain Intense’ al zijn lef en energie voor nodig hebben.

