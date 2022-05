Tegenslag 'Zie ik mijn levenswerk ooit nog terug uit Rusland?' Kinetisch kunstenaar Willem van Weeghel was een blij man toen zijn overzichtstentoonstelling in Sint-Petersburg half januari openging. Zes weken later viel Rusland Oekraïne binnen. Nu vraagt Van Weeghel zich af of hij zijn werk nog terugkrijgt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Zie ik mijn levenswerk ooit nog terug uit Rusland?' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren