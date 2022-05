Buitenland 'Moment voor de-escalatie in Oekraïne is voorbij' Is de-escalatie van de oorlog nog mogelijk na Poetins speech en wat zijn de scenario's als Rusland daadwerkelijk besluit kernwapens in te zetten? Het FD legde de vraag voor aan defensiespecialist Rob de Wijk en docent internationale betrekkingen Arend Jan Boekestijn, die sinds de oorlog in hun podcast een dagelijkse update geven en voortdurend waarschuwen voor het verder uit de hand lopen van de gruwelijkheden in Oekraïne.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Moment voor de-escalatie in Oekraïne is voorbij' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren