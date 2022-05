Toerisme en recreatie Koeien, Franse whisky en groen in Aubrac La Transhumance: zo noemen de Fransen de jaarlijkse traditie waarbij koeien naar de bergweiden worden gebracht. Op het Plateau van Aubrac liepen de dieren onlangs weer omhoog en journalist Renate van der Bas ging mee. Ook genoot ze van kostbare kazen en lokale whisky.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Koeien, Franse whisky en groen in Aubrac Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren