Vastgoed Oprichter The Student Hotel: 'De onzekerheid achtervolgde mij' Charlie MacGregor richtte The Student Hotel op, maar heeft zelf nooit gestudeerd. Hij werd op zijn vijftiende van school getrapt. Pas later kwam de vastgoedondernemer erachter dat hij niet mee kon komen vanwege dyslexie. ‘Mijn vader zei: work your ass off.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oprichter The Student Hotel: 'De onzekerheid achtervolgde mij' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren