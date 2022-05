Samenleving Hoe drugsgebruik onder studenten 'zo normaal als een biertje' werd Verveling, gemak en ook: sociale druk. Studenten gingen in de saaie coronatijd meer drugs gebruiken, signaleren zij zelf. Maar ook na de lockdowns blijft slikken en snuiven doodgewoon. Over de problematische gevolgen wordt niet gesproken. Tot nu.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe drugsgebruik onder studenten 'zo normaal als een biertje' werd Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren