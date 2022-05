Politiek Big brother volgt Amerikaanse vrouw tot in de abortuskliniek Nu het recht op abortus in Amerika zeer waarschijnlijk vervalt, mogen staten zelf wetten maken. Sommige verbieden alle vormen van abortus; anderen willen juist een veilig toevluchtsoord zijn voor degenen die hun zwangerschap willen beëindigen. Illinois valt in de laatste categorie. Maar zijn vrouwen daar echt veilig in deze tijden van digitale surveillance en premiejagers?

