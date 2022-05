Toerisme en recreatie Langs gondels en gekte In zijn bestseller ‘Grand Hotel Europa’ zette Ilja Leonard Pfeijffer Venetië neer als het symbool van massatoerisme. Vier jaar later wandelt FD Persoonlijk met hem door de zinkende stad. Er blijkt niets veranderd na de pandemie. ‘Dit is de zesde vrijgezellengroep die ik tegenkom.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Langs gondels en gekte Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren