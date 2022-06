Zorg Zorginfarct: ‘Verslavingszorg is te ingewikkeld’ Joanneke van der Nagel (47) is psychiater bij Tactus Verslavingszorg, Centrum Verslaving & Licht Verstandelijke Beperking in Enschede. Ze werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en voelt zich gefrustreerd door het hokjesdenken dat ze tegenkomt in de zorg. ‘Als het mij al frustreert, moet je nagaan hoe het is voor de cliënt die helemaal niets snapt van het systeem.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zorginfarct: ‘Verslavingszorg is te ingewikkeld’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren