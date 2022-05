Buitenland Waarom Boris Johnson (tot nu toe) overal mee wegkomt Het is geen toeval dat Boris Johnson zich steeds weer weet te redden uit schandalen zoals Partygate, schrijft FT-journalist Simon Kuper. In Oxford leerde hij hoe hij zich moest omringen met vertrouwelingen en stromannen, en hoe hij het met grappen kon winnen van de feiten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Waarom Boris Johnson (tot nu toe) overal mee wegkomt Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren