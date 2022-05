Demografie Peking wil meer kinderen, Chinezen juist minder Decennialang mochten Chinese stellen slechts één kind krijgen, maar nu stimuleert Peking juist gezinsuitbreiding. China’s bevolking zal over een aantal jaren krimpen en dat is slecht voor de economie. Maar jonge Chinezen staan niet te springen om een groot gezin te stichten. Het vinden van een partner is al een hele opgave.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Peking wil meer kinderen, Chinezen juist minder Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren