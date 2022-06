Werk & geld Gedoe op het werk? Raadpleeg je vrienden Zakelijk in de knel? Dan overleg je al snel met een collega, blijkt uit onderzoek. Maar je vrienden blijken soms nog betere sparringpartners, al is het maar doordat ze verder van het bedrijf waar je werkt af staan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen