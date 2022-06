Werk & geld Een vrije dag voor je geestelijke gezondheid Rouw, stress of liefdesverdriet, soms wil je je ziek melden, terwijl er fysiek niets aan de hand is. Een aantal bedrijven geeft zijn medewerkers tegenwoordig zogeheten ‘mental health days’. Maar dan is het wel de bedoeling die verstandig in te richten.

