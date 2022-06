Geachte FD-lezer,

Dagelijks werkt de redactie van Het Financieele Dagblad hard aan degelijke en betrouwbare journalistiek. Dat doen we met veel plezier, telkens in de hoop dat u de berichtgeving op de FD website, de app en in de krant zult waarderen.

We horen graag of we aan uw verwachtingen voldoen. Maandelijks peilt het FD hoe u de kwaliteit van onze journalistiek beoordeelt; we vragen dan om rapportcijfers voor onder andere de schrijfstijl, de deskundigheid en de onpartijdigheid. Het doet mij deugd dat er nog steeds een duidelijk stijgende lijn in deze rapportcijfers zit.

Maar we zijn ook benieuwd naar het verhaal achter die cijfers. Daarom hopen we u ook eens uitgebreider te mogen bevragen. Wat vindt u dat we goed doen en wat kan er beter? Welke thema's krijgen te weinig aandacht en welke te veel?

Ik nodig u uit om mee te doen aan dit FD-lezersonderzoek, dat onderzoeksbureau Motivaction voor ons zal uitvoeren. Zo helpt u het FD verder vooruit. Wellicht stuurt u de redactie zelfs een beetje bij.

Hoe meer lezers deelnemen, des te completer het beeld zal zijn. Alvast dank voor uw deelname.

Perry Feenstra, hoofdredacteur

Ga naar motivaction.nl/fd en geef uw mening