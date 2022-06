Persoonlijk Psychotherapeut Julia Samuel: ‘We kunnen ons familieverhaal naar onze hand zetten’ In haar nieuwe boek vertelt de bekende Britse psychotherapeut Julia Samuel de verhalen van families uit haar praktijk. Pijnlijke, verdrietige, maar ook hoopvolle en liefdevolle geschiedenissen. Ze stelt dat juist dat familieverhaal mensen kan helpen. ‘We leren van wat onze ouders ons laten zien, niet van wat ze ons vertellen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen