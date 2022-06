Zorg Uitgestelde zorg is een hardnekkig probleem — en dat blijft het ook Ziekenhuizen worstelen met het wegwerken van uitgestelde zorg. Zeker 100.000 mensen wachten op een operatie. Is een (snelle) oplossing voorhanden? Of moeten we weer leren wennen aan wachtlijsten?

