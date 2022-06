Vervoer Sportwagen en tweezitter op zonne-energie komen eraan Ze komen er echt aan: auto’s die rijden op zonne-energie. Eind dit jaar komt de sportauto Lightyear One op de markt, volgend jaar tweezitter Squad Solar City. ‘Ons doel is om zo min mogelijk te stekkeren.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen