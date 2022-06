Onder ons De zus van horecaondernemer Eva Eekman: ‘Gevoelens uitspreken is niet zo haar ding’ Tessa Ben Chamach (38), verloskundige met een eigen praktijk, Elle Midwives in Rotterdam, over haar zus, Eva Eekman (41, links), horecaondernemer met drie restaurants, eveneens in Rotterdam: Putaine, Héroine en De matroos en het meisje.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen