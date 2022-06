Zorg 'Een nieuwe covidgolf zal tot grote problemen in de zorg leiden' Hoogleraar en longarts Marjolein Drent is internationaal erkend als specialist op het gebied van longaandoeningen. Ze bleef aandacht vragen voor chronische patiënten wat haar soms in aanvaring bracht met de zorgverzekeraars. 'Keuringsartsen gaan er veelal vanuit dat mensen met een chronische aandoening zich aanstellen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen