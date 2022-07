Sport 'Veel vrouwelijke voetballers verdienen niet meer dan €1000 bruto per maand' Uitverkochte stadions, miljoenen kijkers voor de televisie. Vrouwenvoetbal zit in de lift, weet Merel van Dongen, linksachter van Atlético Madrid en het Nederlands elftal. 'Voetbalclubs stellen wel de eisen die horen bij de topsport, maar zijn niet bereid daarvoor te betalen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen