Binnenland Groningers over de parlementaire enquête: 'Alles wat ze gaan zeggen weten wij al' In Den Haag starten maandag de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Allereerst komen gedupeerden aan het woord. Het FD sprak met Groningers over hun verwachtingen.

