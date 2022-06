Werk & geld Zo bewaak je je vrije dag als parttimer Oké, je levert salaris in, maar je hebt wel eindelijk meer tijd voor jezelf en je geliefden: in deeltijd werken kan heel prettig zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je echt vrij bent op je vrije dag? ‘Er gaat niemand dood als ik een rapport met een dag vertraging inlever.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen