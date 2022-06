Diner met het FD 'Rusland eindigt niet zoals Duitsland in 1945' De oorlog in Oekraïne is een bepalend moment in de Europese geschiedenis, zegt schrijver Geert Mak. Gerust op een goede afloop is hij niet. 'Als we pech hebben, gaan er nog hele rare dingen gebeuren.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen