Milieu en klimaat Gifgarnaal voelt voor Zeeuwse vissers als genadeklap Giflozingen in de Westerschelde hebben de Zeeuwse viswateren ernstig vervuild, waardoor garnalen uit dit gebied niet meer geschikt zijn voor consumptie. Onder vissers overheerst moedeloosheid: eerst het groeiende woud aan milieuregels, toen de hoge brandstofprijzen en nu ook nog de gifgarnaal.

