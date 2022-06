Buitenland Geloof, familie en grondwet: ultraconservatieve opmars in Californië In het conservatieve noorden van de progressieve staat Californië voltrekt zich een politieke revolutie: traditionele Republikeinen worden er weggestemd en vervangen door zogeheten constitutionalisten, die een strenge interpretatie van de Amerikaanse grondwet voorstaan. De ultraconservatieven hopen dat zij een blauwdruk voor de rest van het land bieden.

