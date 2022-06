In beeld Zo overleven vrouwen in de heetste stad op aarde Reuters-fotograaf Akhtar Soomro bracht het leven in beeld in het Pakistaanse Jacobabad, waar dit voorjaar een wereldjaarrecordtemperatuur van 51 graden werd gemeten. Vrouwen voelen de gevolgen van de hitte het meest.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen