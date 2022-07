Politiek Staatssecretaris Gunay Uslu: ‘Ik ambieer geen politieke carrière’ Het kabinet heeft een verrassende ondernemer in zijn midden. Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu heeft haar hele carrière meerdere werelden gecombineerd: de wetenschap, de cultuur en het bedrijfsleven. Al tijdens haar studie zette ze een reisbureautje op, om haar geliefde naar Nederland te kunnen halen. Ze kan niet anders, zegt ze, het ondernemen zit in haar DNA.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen