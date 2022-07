Zorg 'Radicale verandering van het zorgstelsel heeft nog nooit wat opgeleverd' Pauline Meurs zwaaide vrijdag na vijfentwintig jaar af als hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg in Rotterdam. Ze gold jarenlang als een van de invloedrijkste mensen in de Nederlandse zorg. Een afscheidsinterview. 'Hoe meer verantwoording je vraagt, hoe minder vertrouwen je oogst.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen