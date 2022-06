Woningmarkt Zweden vreest voor knappen huizenzeepbel Het kan weleens de grote ommekeer worden. De huizenprijzen in Zweden dalen voor het eerst in decennia aanzienlijk en een lang gevreesde bubbel dreigt nu te barsten. Daarmee komt er een einde aan het stabiele rendement waar huizenbezitters bijna dertig jaar op konden rekenen. ‘Sommige huizenbezitters verdienen 1000 kronen per dag zonder iets te doen.’

