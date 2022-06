Focus Den Haag Stikstof beproeft behalve uitvoeringskracht overheid ook de liberale democratie Het stikstofdebat is een optelsom van emoties en politieke dadendrang, Maar het kabinetsplan is al in ademnood door twijfels over de uitvoering. Het is steeds opnieuw de achilleshiel van de overheid.

