Onderwijs 'Boer zijn blijft nog altijd het mooiste vak dat er is' Ondanks al het nieuws over de onzekere toekomst voor veel boeren blijven er genoeg jongeren die bewust voor dat vak kiezen. Zo blijft de instroom bij hbo-opleidingen Dier en Veehouderij komend jaar nagenoeg gelijk. Hoe kijken nog studerende boeren naar de toekomst en waar zien zij hun kansen? Het FD ging in gesprek met een nog altijd hoopvolle nieuwe generatie.

