Levensmiddelen Koeienmelk op het menu: goed of slecht? Als iedereen alleen plantaardig eet, is er drieënhalve aarde nodig, zei ceo Hein Schumacher van FrieslandCampina pas geleden. Zuivel zou daarom onmisbaar blijven. Onzin, reageerden wetenschappers. Wat zijn de argumenten van de zuivelbaas en van zijn critici? De voors en tegens van koeienmelk, en de alternatieven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen