Onderwijs Techbedrijven in de klas maken het leren 'levensecht' De deltastad van de toekomst ontwerpen of bouwmateriaal uit zeewier vervaardigen: scholieren van 'brainportschool' het Jan van Brabant College in Helmond krijgen het nadenken over technische innovaties vanaf de brugklas aangereikt. Zo ontwikkelde de school zich van 'zwak' naar 'excellent'.

