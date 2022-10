Zorg • 11:15 'Frustrerend dat we patiënten met kanker niet altijd de beste behandeling geven' Thieu Vaessen Langdurig gesteggel over de vergoeding van nieuwe behandelingen leidt tot gemiste kansen en verloren levensjaren, zegt hoogleraar en hematoloog Pieter Sonneveld. Ja, hij weet dat het om veel geld gaat. 'Toch moet dit echt anders.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen