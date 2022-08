Juridisch In koelen bloede: 'miljonair' Henk voor 'een paar rotcenten' doodgeslagen in zijn B&B De gepensioneerde Henk (73) is eigenaar van een bed & breakfast in een verbouwde boerderij. Hij neemt contant geld aan. Op een nacht in januari wordt er aangebeld. Er staan drie mannen voor zijn deur.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen