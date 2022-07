Tegenslag 'Q-koorts? Dat kán helemaal niet, ik woon in de stad' Caroline van Kessel heeft een vol leven met haar jonge gezin en baan als beleidsadviseur voor de provincie. Dan wordt ze ziek en pas na negen maanden is duidelijk: Q-koorts. Ze ontdekt dat de overheid veel steken heeft laten vallen en veel mensen onnodig besmet zijn geraakt.

