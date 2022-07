Interview 'Ik heb in die zes jaar in Eindhoven een evolutie meegemaakt' John Jorritsma is burgemeester van Eindhoven, en bekleedt daarmee ook andere functies, waaronder die van voorzitter van Brainport. Op 13 september stopt hij, drie dagen voor zijn 66ste verjaardag. 'Het is een veelzijdige en fantastische baan, maar soms vraag je je af of het ethisch verantwoord is dat dit allemaal op één persoon drukt'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen