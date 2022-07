Cultuur Internationaal gewilde Nederlandse dragqueens dansen op de vulkaan Nederland heeft er een exportproduct bij: dragqueens, die zich uiterlijk transformeren tot vrouw en zorgen voor een avond vol onbekommerd entertainment. Ook bij de Gay Pride die dit weekend van start gaat spelen ze een belangrijke rol. Boekingskantoren draaien overuren. 'Drags hebben de potentie om het internationale succes van de Nederlandse dj's te overstijgen.'

