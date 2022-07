Onderwijs

MeToo in China: jonge Chinezen leren iets over seks, maar niets over liefde en relaties

Een groep mannen die vrouwen in een restaurant in elkaar slaan, een man die zijn partner doodsteekt, bekende Chinezen die beschuldigd zijn door MeToo; de discussie in China over de door mannen gedomineerde samenleving is flink opgelaaid. ‘De sociale normen rond seks en relaties houden geweld door mannen in stand.’