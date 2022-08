Buitenland Thailand is heel tolerant voor lhbti's — tot op zekere hoogte Wetgeving loopt achter bij brede tolerantie in de Thaise maatschappij voor seksuele minderheden. Dat riekt naar hypocrisie, zegt Human Rights Watch. 'De sociale acceptatie kent zijn grenzen. En ze is geen vervanging van bescherming in de wet.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen