Persoonlijk Brandweercommandant Tijs van Lieshout en museumdirecteur Martine Gosselink over de kunst van kritiek krijgen De Amsterdamse brandweer en het Haagse Mauritshuis hebben weinig met elkaar gemeen. Toch voeren brandweercommandant Tijs van Lieshout en museumdirecteur Martine Gosselink dezelfde strijd voor diversiteit, zo ontdekken ze in een dubbelinterview. ‘Nee, er komt geen Kazerne Fatima.’

