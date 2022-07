Politiek De methode-Rutte: kalm blijven, klein maken, depolitiseren Mark Rutte is dinsdag 4311 dagen minister-president en verbreekt daarmee het record van Ruud Lubbers. Zijn politieke ongenaakbaarheid maakt tegenstanders radeloos en critici redeloos. Na bijna twaalf jaar van vallen en opstaan heeft de VVD’er een bijna presidentiële status verworven. Dat is ook zijn achilleshiel.

