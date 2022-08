Juridisch Twentse boer claimt tienduizenden euro's van bejaarde handoplegger Een boer in nood wendde zich tot een handoplegger. Zij kon hem helpen. Nu loopt er een procedure over tienduizenden euro's die zouden zijn verdwenen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen